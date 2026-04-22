11 "quý bà" say sưa sát phạt tại ngôi nhà trong hẻm sâu

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các "quý bà" tại phường Hải Châu.

Qua công tác trinh sát, lúc 18h ngày 21/4, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra ngôi nhà do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thuê nằm trong hẻm sâu trên đường Hải Phòng, phường Hải Châu.

Hiện trường các “quý bà” đánh bạc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 11 phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức “binh 13 lá”. Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường nhiều bộ bài sử dụng để đánh bạc, tiền mặt và các đồ vật liên quan phục vụ việc đánh bạc của các đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và cho biết người thắng bạc phải đóng tiền "xâu" cho Phương 600.000 đồng/lần.

Bước đầu công an xác định từ tháng 12/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Phương đã tổ chức cho các đối tượng tụ tập đánh bạc thường xuyên tại địa điểm này nhằm thu lợi bất chính với số tiền hàng trăm triệu đồng.