Đuổi đánh người khác, nhóm thanh niên khiến cháu bé 6 tuổi tử vong

Ngày 1/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Ma Văn Tiến (16 tuổi), Tráng Thành Lương (19 tuổi), Ly Văn Ngọc (18 tuổi) và Sùng A Vềnh (16 tuổi), đều trú tại tỉnh Lào Cai, hiện thuê trọ tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, tối 27/9, trên tuyến đường TL277, đoạn qua thôn Quan Độ, xã Văn Môn xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe đạp điện, khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Môn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cứu hộ, bảo vệ hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ tai nạn bắt nguồn từ việc nhóm thanh niên trên điều khiển xe máy không biển số, mang theo hung khí đuổi đánh nam thanh niên Hà Văn Hoàng (17 tuổi, quê Lai Châu).

Trong quá trình bỏ chạy, Hoàng hoảng sợ, mất lái, gây ra vụ va chạm đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Sau khi biết nạn nhân tử vong, nhóm đối tượng đã vứt hung khí, thu dọn đồ đạc bỏ trốn về Lào Cai. Công an xã Văn Môn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Lào Cai truy bắt, thu giữ toàn bộ tang vật.