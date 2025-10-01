Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô và một xe máy ở Đà Nẵng

Chiều 1/10, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện đã xảy ra tại ngã tư Phan Đăng Lưu và 2 Tháng 9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày, không có thiệt hại về người nhưng gây hư hỏng nặng cho nhiều phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn vào chiều 1/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngã tư, một ô tô bán tải bị vỡ nát phần đầu, phía trước một xe máy hư hỏng nặng. Phía sau ô tô bán tải có một xe con vỡ nát phần đầu và cả 2 xe này đều đã bung túi khí.

Còn trên đường 2 Tháng 9 (hướng từ Bắc vào Nam), một ô tô 4 chỗ cũng bị hư hỏng nặng phần hông, túi khí bung. Cách đó không xa, một xe con khác cũng bị hư hại.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực hiện trường đã được hướng dẫn di chuyển theo các hướng khác để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.