Được thuê dọn nhà, người giúp việc trộm trang sức hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/11, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết, đã xác định được cô gái đi lau nhà thuê rồi trộm tài sản của gia chủ. Nghi phạm bị bắt giữ chỉ sau 2,5 giờ gây án.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 12/11, chị T. đến Công an phường Bình Phước trình báo việc bị mất trộm tài sản là nữ trang với tổng giá trị khoảng 335 triệu đồng.

Trần Thị Thu Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an phường đã cử cán bộ đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, công an đã làm việc với Trần Thị Thu Phương (SN 1996, quê tỉnh Hậu Giang).

Ban đầu, Phương phủ nhận hành vi trộm cắp; tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, người này đã nhận tội. Phương khai, khoảng 13h30 ngày 12/11, cô đến lau dọn nhà cho chị T., rồi vào trong phòng ngủ của gia chủ, lục tìm và lấy trộm nữ trang.

Trên đường về, Phương đem bán một phần tang vật lấy gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, nghi phạm mang về cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước.