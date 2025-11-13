Lật thuyền chở cà phê, một người mất tích ở Đồng Nai

Trưa 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông bị mất tích trong vụ lật thuyền chở cà phê trên hồ thủy điện Thác Mơ, xã Nghĩa Trung. Nạn nhân là ông Lê Văn T. (47 tuổi, ngụ phường Long Khánh, Đồng Nai).

Khu vực hồ nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến ông T. mất tích (Ảnh: Hiếu B.P.).

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/11, ông T. cùng ông Trương Quốc Thống (58 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, Đồng Nai) chèo thuyền chở cà phê từ khu vực cầu 38, xã Nghĩa Trung qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ.

Khi cả 2 đang chèo ra giữa hồ, thuyền bất ngờ lật khiến cả 2 rơi xuống nước. Ông Thống may mắn bơi vào được bờ, còn ông T. bị nước cuốn mất tích.

Ngay trong đêm, PC07 Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.