Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai, đang tạm giữ H.P.A. (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Phước Thái (Đồng Nai).

Nghi phạm bị bắt giữ sau 3 giờ gây án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 7/11, Công an xã Phước Thái nhận tin báo về vụ ẩu đả tại ấp Long Phú khiến một người bị thương nặng. Nạn nhân là anh P.T.T. (SN 1985, ngụ ấp 1B, xã Phước Thái), được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch. Do vết thương quá nặng, anh T. không qua khỏi.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Công an xã Phước Thái triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức truy xét. Sau 3 giờ gây án, nghi phạm H.P.A. bị công an bắt giữ khi đang trốn tại phường Phú Mỹ, TPHCM.

Khám xét đối tượng, công an thu giữ một con dao bấm tự chế là hung khí gây án, cùng 2 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, H.P.A. khai nhận do ghen tuông, đã dùng dao đâm một nhát vào đùi phải của anh T. khiến nạn nhân tử vong.