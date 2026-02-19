Mùng 2 Tết, 2 phụ nữ thương vong vì bị cướp túi xách trên đường

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông báo đã phối hợp với Công an phường Vị Thanh bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nghiêm trọng, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra lúc 9h30 ngày 18/2, trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực 13. Nạn nhân là bà N.T.H. (50 tuổi) điều khiển xe máy chở chị L.T.H.M. (35 tuổi).

Khi hai người phụ nữ đang lưu thông, bất ngờ một đối tượng nam điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách của bà H.. Cú giật mạnh khiến xe máy của bà H. mất lái, ngã sang làn đường ô tô ngược chiều.

Đối tượng Bùi Vĩnh An (Ảnh: CTV).

Đúng lúc đó, một ô tô tải chạy tới không kịp tránh đã tông vào bà H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chị M. bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương chỉ đạo, phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Vị Thanh truy vết nóng đối tượng gây án.

Xe máy của bà H. ngã xuống đường sau khi bị An cướp giật tài sản (Ảnh: CTV).

Đến 15h cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Vĩnh An (SN 1997, trú tỉnh An Giang) khi nghi phạm đang tìm cách bỏ trốn trên tỉnh lộ 62 thuộc xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy mà đối tượng đã sử dụng để gây án.

Tại cơ quan công an, Bùi Vĩnh An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.