Giải cứu 2 bé gái bị dụ dỗ, bán vào quán karaoke

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi (quê tỉnh Điện Biên) bị các đối tượng lừa gạt, mua bán.

Theo công an, nhóm đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để làm quen với các bé gái có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ các cháu đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khi đến nơi, các bé gái bị ép buộc, bán vào làm phục vụ tại các quán karaoke.

Ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu mua bán người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Ninh Bình triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu thành công 2 bé gái là Vàng Thị T. (15 tuổi) và Thào Thị V. (14 tuổi), bàn giao cho gia đình.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ qua mạng xã hội của các đối tượng mua bán người, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cơ quan công an đề nghị, ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0913.026.655 (điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn) để phối hợp giải quyết.