Ba "nữ quái" lừa mua bán đất, chiếm đoạt tiền đi đánh bạc

Dân trí Khi có người muốn mua bán đất, các đối tượng vờ thực hiện các giao dịch chuyển tiền sau đó chiếm đoạt để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi) cùng trú TP Đà Lạt để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Từ đầu tháng 9/2021, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân. Trong đó, chủ yếu tố cáo nhóm đối tượng có hành vi cấu kết để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua việc giao dịch mua bán đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng dẫn giải Nguyễn Ngọc Huyền My (Ảnh: Lê Tiến).

Để tìm kiếm con mồi, nhóm này rao mua đất giá cao, bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý. Sau đó, các đối tượng hẹn gặp người có nhu cầu để giao dịch, thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem và tiến hành công chứng giấy tờ.

Tuy nhiên sau khi về nhà, đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản, các nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Còn đối với người mua đất, nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đến phòng công chứng rút hồ sơ về.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận số tiền lừa chiếm đoạt được dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng, trong đó có trận bóng nhóm đối tượng này tham gia cá cược với số tiền lên tới một tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đặng Dương