Thanh niên sập bẫy “bắt cóc online”, gia đình bị lừa hơn 2 tỷ ở TPHCM

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa giải cứu thanh niên 22 tuổi bị bắt cóc online.

Trước đó, ngày 19/8, anh N.K.N. (22 tuổi, quê Hà Nội) rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM, rồi mất liên lạc với gia đình.

Thanh niên được Công an TPHCM giải cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) phối hợp với Công an phường Tân Sơn Hòa vào cuộc điều tra, xác định N. đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục di chuyển bằng taxi đến quốc lộ 22, rồi đi xe ôm đến một số quán cà phê ven đường, trước khi vào một khách sạn ở tỉnh Tây Ninh. Lưu trú tại đây khoảng 4 tiếng, N. tiếp tục di chuyển đến khu vực phường Long Hương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong quá trình mất liên lạc với N., gia đình nạn nhân liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, ép chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản chúng chỉ định.

Khẩn trương truy xét, Đội 2 phối hợp với các đơn vị liên quan đã giải cứu thành công nạn nhân. Cảnh sát đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng lừa đảo.