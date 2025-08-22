Ngày 22/8, Công an Quảng Ngãi phát thông tin cảnh báo về thủ đoạn làm giả tài liệu trên không gian mạng.

Theo đó, một số đối tượng mua mã nguồn, thuê tên miền để vận hành trang web cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh căn cước công dân, biên lai chuyển khoản ngân hàng.

Biên lai chuyển khoản ngân hàng giả của một sinh viên (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Người dùng có nhu cầu làm giả căn cước công dân, biên lai chuyển khoản ngân hàng sẽ được cung cấp mã QR kèm hướng dẫn để nhận hình ảnh giả theo yêu cầu.

Đối tượng quản lý trang web thu 10.000 đồng với một hình ảnh giả căn cước công dân, hình ảnh biên lai chuyển khoản ngân hàng, biến động số dư tài khoản giả có giá từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, công an đã ghi nhận gần 100 giao dịch liên quan đến trang web làm giả căn cước công dân, biên lai chuyển khoản ngân hàng. Đáng chú ý, có nhiều sinh viên làm giả biên lai chuyển tiền học phí để lừa cha mẹ lấy tiền tiêu xài.

Phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án hình sự liên quan đến hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những người đã sử dụng dịch vụ làm giả tài liệu trên không gian mạng chủ động trình báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật, tránh hậu quả pháp lý nghiêm trọng.