Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của khách để cá độ bóng đá

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt N.V.T. (33 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, T. là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 8/2025, một khách hàng đã chuyển cho T. số tiền 2,1 tỷ đồng để đáo hạn khoản vay. Nhận được tiền nhưng T. không làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng mà sử dụng để cá độ bóng đá.

N.V.T. bị bắt để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Phát hiện sự việc, khách hàng đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của nhân viên ngân hàng. Qua điều tra, cảnh sát xác định T. có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nên bắt đối tượng để tiếp tục điều tra.