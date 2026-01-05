Dùng thủ đoạn "ủy quyền toàn phần" để lừa tiền của nhiều chủ đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Đông Triều (cũ) giai đoạn 2022-2023, liên quan đến Trần Văn Dũng (SN 1997, trú phường An Sinh).

Trần Văn Dũng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/4/2024, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận đơn tố giác của 5 công dân cho biết đã giao tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dũng nhờ làm các thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đổi sổ đỏ.

Dũng bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại, lập hợp đồng “ủy quyền toàn phần”, trao cho mình toàn quyền định đoạt tài sản như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, trái với ý chí ban đầu của người ủy quyền.

Do quen biết, nhiều người không đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký. Sau đó, Dũng sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng cho bên thứ ba, chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, Dũng trực tiếp chiếm đoạt 160 triệu đồng và 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, thông qua việc chuyển nhượng trái phép đất cho ba cá nhân, đối tượng đã nhận hơn 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai do khó khăn kinh tế, nợ nần nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước khi nhận tiền và giấy tờ của các bị hại.

Do đối tượng bỏ trốn, vụ việc nhiều lần bị tạm đình chỉ. Đến ngày 28/12/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Dũng tại Hà Nội, phục hồi điều tra và tạm giữ hình sự để xử lý.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Số tiền hơn 2 tỷ đồng đang tiếp tục được làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.