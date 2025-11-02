Bố tử vong trong nhà, con trai treo cổ ở vườn sầu riêng

Ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 2 bố con tử vong.

Nạn nhân là ông T.C.G. (50 tuổi) và T.C.T. (29 tuổi con trai ông G.), cùng trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang.

Hiện trường vụ án mạng tại Đắk Lắk (Ảnh: Nguyên Nguyễn).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân địa phương phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh nạn nhân có một con dao dính máu.

Người dân vội đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng người đàn ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Đến sáng 2/11, lực lượng công an phát hiện anh T. treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400m.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an xã Tam Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.