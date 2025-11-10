Bắt giữ nghi phạm cướp giật iPhone của cô gái bên hồ Tam Bạc

Ngày 10/11, Công an Hải Phòng thông tin, sáng 8/11 Công an phường Hồng Bàng (Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.B.N. (26 tuổi, trú tại phường Lê Chân), về việc bị cướp giật tài sản khi đi dạo bên hồ Tam Bạc.

Theo trình báo, ngày 7/11, khi chị N. đang đi bộ bên hồ Tam Bạc, một người đàn ông bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 14 Promax trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nguyễn Đức Đại thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hồng Bàng khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Đến 15h ngày 9/11, sau hơn 30 giờ điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Đức Đại (33 tuổi, trú tại phường Lê Chân) khi đang lẩn trốn tại ngõ Hàng Gà, cùng quận.

Sau khi gây án, Đại di chuyển qua nhiều nơi trong nội thành Hải Phòng để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nơi ẩn náu, bắt giữ nghi phạm và thu hồi tang vật.

Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý Nguyễn Đức Đại về hành vi cướp giật tài sản theo quy định của pháp luật.