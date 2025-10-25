Bắt giữ nam thanh niên gây ra 3 vụ cướp giật

Ngày 24/10, Công an xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã bắt giữ Thái Văn Nam (SN 1997, trú tại tỉnh An Giang, tạm trú khu phố Đồng, phường Trung An) và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thái Văn Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Tín).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 10h30 ngày 19/10, Nam đã cướp giật túi xách của một phụ nữ trên tuyến tỉnh lộ 876, đoạn thuộc ấp Đông, xã Kim Sơn. Túi xách bị cướp giật chứa 1 điện thoại di động, tiền mặt và trang sức, tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng.

Sau khi cướp giật, Nam đã bán số tài sản này để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 22/10, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Nam, đồng thời thu giữ tang vật gồm một xe máy và gần 16 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Thái Văn Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn xã Long Tiên và phường Thanh Hòa trong tháng 8 và tháng 10 cùng năm.