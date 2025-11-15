Cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ đi bộ

Ngày 15/11, Công an xã Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Út Em (34 tuổi, trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp giật tài sản.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 11/11, tại khu vực tổ 1, ấp Bình An, xã Châu Phú. Trong lúc chị N.T.N. (người dân địa phương) đang đi bộ, thì đối tượng Cao Văn Út Em điều khiển xe mô tô áp sát, ra tay giật sợi dây chuyền vàng chị này đang đeo trên cổ.

Sợi dây chuyền của chị N. (Ảnh: Hoàng Đô).

Ngay sau khi bị cướp giật, chị N. đã hoảng hốt rồi tri hô. Người dân xung quanh đã kịp thời truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Út Em cùng tang vật, sau đó bàn giao cho Công an xã Châu Phú.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Châu Phú đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cao Văn Út Em cùng tang vật vụ án để phục vụ công tác điều tra.