Nam thanh niên giật dây chuyền vàng của bà lão bán vé số

Ngày 13/7, Công an xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Công Kin (SN 2005, trú tại thôn Lạc Câu, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 12/7, bà H.T.N. (SN 1942, trú thôn Phước Ấm, xã Thăng An) đang bán vé số trên đường liên thôn thuộc tổ 13, bị một thanh niên vờ mua vé số rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ (trị giá khoảng 18,5 triệu đồng) và nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Phan Công Kin tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Thăng An).

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an xã Thăng An đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Khu vực IV, Công an thành phố Đà Nẵng, cử điều tra viên phối hợp điều tra, đồng thời chỉ đạo thành lập tổ công tác rà soát, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13h cùng ngày, Công an xã Thăng An đã xác định và triệu tập đối tượng Phan Công Kin lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Kin khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi gây án, Kin mang sợi dây chuyền vàng bán tại một tiệm vàng ở xã Thăng Bình được 5,7 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Khu vực IV, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.