“Nữ quái” vừa ra tù lại lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Ngày 27/11, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Thị Bông (41 tuổi, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bông chuyên giả làm người chăm bệnh để trộm cắp tài sản ngay trong khu điều trị của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bông đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Đối tượng Dương Thị Bông tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hải Châu).

Sau khi bị đưa về cơ quan công an làm việc, ban đầu đối tượng Bông quanh co chối tội nhằm tìm cách để che đậy hành vi của mình.

Qua đấu tranh, Bông buộc phải khai nhận từ ngày 26/9 đến ngày 23/11 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, Bông là đối tượng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị.

Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác, đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc lần này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi vào bệnh viện cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, đặc biệt trong thời điểm nghỉ ngơi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở khám chữa bệnh.