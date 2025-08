Đốt nhà người tình vì bị cằn nhằn sau khi đi nhậu về

Ngày 3/8, Công an xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết, Phan Văn Còn (45 tuổi), đối tượng gây ra vụ hoả hoạn gây thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng trên địa bàn vừa đến cơ quan chức năng đầu thú.

Theo đó, căn nhà bị cháy là nhà của bà N.H.H. (52 tuổi, có quan hệ tình cảm với Còn).

Đối tượng Phan Văn Còn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 22h tối 2/8, khi Phan Văn Còn say rượu, nghe bà H. có cằn nhằn nên cả 2 xảy ra cự cãi. Thấy trong nhà có sẵn chai xăng nên Còn dùng bật lửa châm vào chai xăng và ném qua cửa sổ nhà bà H..

Vào thời điểm đó, nhà bà H. có 4 người bên trong. Rất may, tất cả đã thoát ra ngoài an toàn bằng cửa sau.

Khi lửa cháy, gia đình bà H. hô hoán hàng xóm hỗ trợ dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng.

Sau khi gây án, Còn đã đến Công an xã Thạnh Đông tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an tỉnh An Giang đang làm rõ các hành vi, củng cố hồ sơ, xem xét về tội Hủy hoại tài sản và Đe dọa tính mạng, an toàn của người khác đối với Còn.