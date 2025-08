Kẻ lừa hơn 5,7 tỷ tiền cọc mua lúa ở An Giang ra đầu thú

Danh Quanh (45 tuổi, cư trú tại ấp Vạn Thanh, xã Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), đối tượng bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã ra đầu thú vào sáng 1/8, sau một thời gian bị truy bắt.

Theo Công an tỉnh An Giang, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, Danh Quanh và đồng bọn, dù không sở hữu đất canh tác nhưng đã lừa 7 người mua lúa. Quanh dẫn những người này đến các thửa đất của người dân tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) để ký hợp đồng mua bán lúa, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền cọc hơn 5,7 tỷ đồng.

Đối tượng Danh Quanh đến công an đầu thú (Ảnh: Tiến Tầm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt Danh Quanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn.

Đến ngày 16/7, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với bị can này.