"Chậm tiến độ tuyến đường biểu tượng quốc gia là có lỗi với dân"

Ngày 2/8, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận (Dự án).

Chủ đầu tư báo cáo sơ bộ về dự án với Đoàn công tác của Quốc hội (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, dự án có đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng và được khởi công từ tháng 3/2024, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Vì sao dự án chậm tiến độ?

Báo cáo của UBND tỉnh An Giang cho thấy đến nay, tổng khối lượng thi công Dự án đạt 41,54%, tiến độ chậm so với kế hoạch do thiếu hụt nguồn cát đắp nền và giải phóng mặt bằng.

Tỉnh đã bố trí hơn 177 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025 và giải ngân được gần 110 tỷ đồng, đạt 62%. Các nhà thầu đã huy động 117 mũi thi công, trong đó có 41 mũi thi công cầu và 76 mũi thi công đường.

Tính đến 31/7, tỉnh đã bàn giao hơn 43km trên tổng số 45,3km mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt hơn 96%. Mặc dù có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tỉnh vẫn chưa hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng theo yêu cầu.

UBND tỉnh An Giang cho biết có 1.754 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền 536,826 tỷ đồng, đạt 83,9%; 198 trường hợp chưa nhận tiền, tương ứng 16,1% tổng số tiền bồi thường. Trong số này, có 71 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 40.817,6m².

Việc giải phóng mặt bằng còn vướng 87 hộ dân - tương đương 2.785m - trên địa bàn các xã Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phong. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa thỏa thuận được giá bồi thường, người dân có tranh chấp thừa kế hoặc xin bố trí suất tái định cư.

Về vấn đề này, tỉnh đã thành lập Tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 8.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại buổi làm việc, Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã báo cáo về những nguyên nhân chính khiến dự án gặp khó khăn về tiến độ.

Theo đơn vị này, dự án được khởi công vào ngày 6/3/2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Thời gian thi công thực tế khoảng 22 tháng, trong khi phải xử lý nền đất yếu với thời gian thi công và chờ lún kéo dài 10-12 tháng. Bên cạnh đó, việc chậm bàn giao mặt bằng và khó khăn về nguồn vật liệu đắp cũng là những rào cản lớn khiến công tác gia tải kéo dài, kéo "giãn" thời gian thi công.

"Chậm tiến độ là có lỗi với người dân"

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đóng vai trò quan trọng đối với vùng ĐBSCL nói chung và được đông đảo người dân hai tỉnh Cà Mau, An Giang mong mỏi nhiều năm.

Theo ông Lê Minh Hoan, đây là khu vực có đông dân, có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy hải sản, trồng lúa và cây ăn quả tuy nhiên, các lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả do thiếu hệ thống đường giao thông tương xứng.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và Cà Mau; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đặc biệt, dự án góp phần phát huy vai trò kết nối giữa các địa phương, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc chậm tiến độ tuyến đường được xem là biểu tượng quốc gia là "có lỗi với người dân".

Ông đề nghị các đơn vị làm đến đâu báo cáo đến đó, khó khăn đến đâu tháo gỡ đến đó, thậm chí là báo riêng từng đoạn. Đến tháng 10, phải có tờ trình báo cáo Quốc hội về tình hình tuyến đường này trong đó phải có thời gian, kế hoạch, trách nhiệm cụ thể, theo yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.