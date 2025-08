Bí thư An Giang: Xây dựng đặc khu Phú Quốc "không tội phạm, không ma túy"

Ngày 1/8, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Báo cáo tại lễ ra quân, Thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, cho biết trong vòng 21 ngày (từ 10/7 đến 31/7), Công an đặc khu đã phối hợp Tổ công tác Công an tỉnh tổ chức trên 90 cuộc tuần tra; tập trung điều tra, khám phá 5 vụ tội phạm về trật tự xã hội, có yếu tố côn đồ, hung hăng; bắt và xử lý 5 đối tượng; bắt 1 đối tượng truy nã người Trung Quốc; tiếp nhận 2 đối tượng bị truy nã khác.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhận định, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện nhiều dự án quan trọng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là tình hình tội phạm liên quan đến đất đai, khoáng sản.

Thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Hải nhấn mạnh, Công an đặc khu Phú Quốc cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chủ động theo dõi an ninh biên giới, biển đảo, an ninh nội bộ và an ninh mạng; Quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng vi phạm pháp luật; Phối hợp với cấp ủy triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và hội nghị APEC 2027.

Lực lượng công an đặc khu cũng cần tập trung triệt phá các băng nhóm hoạt động tranh chấp, bao chiếm đất đai, tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, cướp, trộm cắp, lừa đảo. Đồng thời, xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân.

Cuối cùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu lực lượng Công an đặc khu phấn đấu xây dựng hình ảnh đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, xây dựng đặc khu không tội phạm, không ma túy.

Sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu cùng các lực lượng liên quan đã xuống đường diễu hành, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thể hiện quyết tâm giữ vững ANTT trên địa bàn.