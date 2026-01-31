Đột kích ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 31/1, Công an phường Gò Vấp, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ mại dâm hoạt động trong khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng.

Cảnh sát đưa các cô gái về trụ sở để điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng phòng chống tội phạm của Công an phường Gò Vấp phát hiện khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động chứa mại dâm và môi giới bán dâm.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, rạng sáng 24/1, Công an phường Gò Vấp quyết định “cất lưới”.

Các mũi trinh sát đồng loạt đột kích, bắt quả tang cặp nam nữ mua bán dâm tại phòng 502 của khách sạn. Tại 2 căn phòng khác, nhà chức trách phát hiện 7 cô gái đang chờ để bán dâm cho khách. Bước đầu, các cô gái khai kéo khách về khách sạn để “vui vẻ” và ăn chia theo tỷ lệ.