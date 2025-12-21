Doanh nghiệp tại TPHCM phải cam kết không hoạt động mại dâm

UBND TPHCM vừa chấp thuận triển khai mẫu bản cam kết về phòng, chống tệ nạn mại dâm và khiêu dâm, kích dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn. Chỉ đạo được đưa ra nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, ngăn chặn vi phạm phát sinh từ hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan liên quan triển khai bản cam kết đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Các đơn vị chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cam kết; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng lập biên bản một quán karaoke không phép tại TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Mẫu bản cam kết quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật, tổ chức hoạt động đúng ngành nghề đăng ký, thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp phải bảo đảm quyền lợi người lao động, quản lý chặt chẽ nhân sự, không để xảy ra hành vi chứa chấp, môi giới, bán dâm, khiêu dâm, kích dục và các hành vi liên quan đến mại dâm tại cơ sở.

Bản cam kết yêu cầu không sử dụng lao động dưới 18 tuổi vào các công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; thực hiện đầy đủ chế độ khám sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho người lao động theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thời gian hoạt động; nghiêm túc chấp hành khi cơ quan chức năng kiểm tra, không cản trở hoặc né tránh.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giám sát việc ký và thực hiện bản cam kết tại địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh để vi phạm. Đồng thời, các địa phương kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để thành phố xem xét, chỉ đạo.

Việc triển khai đồng bộ bản cam kết được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tăng hiệu quả phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn TPHCM.