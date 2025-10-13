Chất cấm trong viên collagen của Ngân 98: Gây ung thư, hại cho tim mạch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, xác định một số mẫu (viên collagen) do Ngân 98 sản xuất có chứa hai hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những chất từng được sử dụng trong thuốc giảm cân và thuốc nhuận tràng, nay đã bị loại bỏ vì nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp và ung thư.

Chất kịch độc với tim mạch, có thể gây đột tử

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, việc phát hiện hai hoạt chất này trong viên collagen là rất đáng lo ngại vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tim và hệ mạch máu, những cơ quan vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của thần kinh và áp lực máu.

Theo BS Mạnh, sibutramin từng được dùng trong thuốc giảm cân do có khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng cảm thấy nhanh no và giảm thèm ăn.

Tuy nhiên, chính cơ chế này khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, mạch máu co lại. Đây là nguyên nhân khiến thuốc chứa sibutramin bị cấm lưu hành từ hơn 10 năm trước.

BS Mạnh cho biết, khi mạch máu bị co hẹp, tim phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tăng áp lực và nguy cơ tổn thương ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường.

Nguy hiểm ở chỗ, người dùng không nhận thấy triệu chứng sớm mà vẫn tưởng cơ thể đang khỏe mạnh, giảm cân hay “đẹp da” hơn, trong khi độc tính đang tích lũy từng ngày.

“Sibutramin đã bị cấm ở Mỹ và châu Âu từ năm 2010 vì rất nguy hiểm. Sibutramin có thể gây rối loạn nhịp tim và hàng loạt các bệnh lý tim mạch khác, thậm chí có nguy cơ đột tử.

Dù chỉ dùng liều nhỏ nhưng nếu kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng, độc chất vẫn có thể gây tổn thương thành mạch và cơ tim. Với người có bệnh lý tim mạch, nguy cơ biến chứng cấp hoàn toàn có thể xảy ra”, BS Mạnh cảnh báo.

Phenolphthalein có thể gây ung thư

Bên cạnh sibutramin, kết quả giám định còn phát hiện phenolphthalein, một chất được dùng trong phòng thí nghiệm để làm chất chỉ thị.

Chất này trước đây từng được sử dụng trong thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm vì gây độc tế bào, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Theo BS Mạnh, phenolphthalein không được phép tồn tại trong thực phẩm hay dược phẩm vì nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ gây độc tế bào, rối loạn tiêu hóa và đột biến gen dẫn đến ung thư.

“Chất này kích thích nhu động ruột rất mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm kali máu. Khi nồng độ kali giảm, cơ tim có thể rối loạn dẫn truyền, gây loạn nhịp, yếu cơ hoặc ngừng tim đột ngột”, BS Mạnh phân tích.

Ngoài ra, phenolphthalein còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận, là hai cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải độc tố. Việc sử dụng lâu dài có thể khiến chức năng gan, thận suy yếu mà người dùng không hề biết.

Dùng một liều nhỏ cũng nguy hiểm

Theo BS Mạnh, sibutramin và phenolphthalein đều đã bị cấm tuyệt đối nên dù chỉ với liều nhỏ cũng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

“Không thể nói dùng ít thì an toàn. Đây không phải vitamin hay khoáng chất mà là hóa chất độc đã bị loại bỏ vì gây tử vong. Nguy hiểm hơn, chúng bị pha trộn trong sản phẩm làm đẹp, người dùng hoàn toàn không nghi ngờ gì”, BS Mạnh nói.

Theo chuyên gia này, collagen chỉ có tác dụng hỗ trợ cấu trúc da, tóc và khớp, không thể giúp giảm cân hay làm trắng da nhanh. Những sản phẩm quảng cáo “hiệu quả tức thì” hoặc “vừa đẹp da vừa giảm mỡ” cần được xem là dấu hiệu cảnh báo.

Người tiêu dùng cần:

- Lựa chọn sản phẩm có giấy công bố và kiểm định an toàn của cơ quan chức năng.

- Không mua hàng qua mạng xã hội, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

- Khi có biểu hiện tim đập nhanh, chóng mặt, tiêu chảy kéo dài, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra.