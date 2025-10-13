Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột.

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân”, như: Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, các sản phẩm nêu trên được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Ngoài ra, trên bao bì, Ngân 98 cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.