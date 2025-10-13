Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy khi biểu diễn ở Tây Ninh

Ngân 98 tại cơ quan công an

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cụ thể, tài khoản TikTok “Ngân 98 thích ăn” có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi; tài khoản Facebook “DJ Ngân 98” có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Mỗi clip người này đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Từng dương tính ma túy

Bên cạnh sự nổi tiếng trên mạng, Ngân 98 từng vướng nhiều tai tiếng liên quan đến ma túy. Năm 2020, cô từng bị Công an Tây Ninh phát hiện dương tính với chất ma túy khi kiểm tra một quán bar trên địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 6/3/2020, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Holiday Club, nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Ninh), do bà Hà Thị Mộng Huyền (33 tuổi) làm quản lý.

Ngân 98 từng dương tính với chất ma túy khi đi biểu diễn DJ tại quán bar ở Tây Ninh (Ảnh: CTV).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Qua test nhanh, có 45 người dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 24 bộ dụng cụ hút shisha, 2 bịch ma túy cùng một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, trong số 45 người này có Ngân 98. Sau khi lấy lời khai, Ngân cùng những người còn lại được cho về nhà, chờ xử lý theo quy định. Quán bar Holiday sau đó bị tạm dừng hoạt động vì nhiều lỗi vi phạm như: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, để người khác sử dụng ma túy trong cơ sở, chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh vũ trường và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Liên quan vụ việc, trên trang cá nhân Facebook, ca sĩ Lương Bằng Quang (bạn trai Ngân 98) thời điểm đó cho biết, tối 5/3/2020, Ngân 98 từ TPHCM xuống Tây Ninh chơi nhạc DJ tại một quán bar. Trong lúc biểu diễn, lực lượng chức năng kiểm tra, test nhanh chất kích thích với những người có mặt, trong đó có Ngân 98. Kết quả cho thấy cô dương tính với ma túy và bị tạm giữ để điều tra.

Lương Bằng Quang cho rằng bạn gái mới làm DJ nên chưa quen môi trường quán bar, có thể do cả nể uống rượu hoặc bia bạn mời nên bị “dính bẫy”.

Trốn tránh trách nhiệm khi bị điều tra

Theo Công an TPHCM, khi được mời lên làm việc về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo mà quanh co, đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, qua điều tra, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều xác định Ngân là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột - bà T.T.T - đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V đứng tên). Dù không trực tiếp đứng tên, nhưng mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân kiểm soát, hưởng lợi.

Ngân đứng bên cạnh số thực phẩm chức năng giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là sản phẩm được cấp phép lưu hành, nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm “viên rau củ Collagen” - chưa được cấp phép, không có hồ sơ công bố.

Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, quảng cáo có tác dụng tăng hiệu quả giảm cân. Trên bao bì ghi “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó cơ quan quản lý, song thực tế lại bán trọn bộ như một liệu trình giảm cân hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “giảm nhanh 4-15kg”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng/bộ.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên nhằm che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu của hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định: các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng lo ngại, một số mẫu viên Collagen chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, đây là hai hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.