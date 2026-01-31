Đồng Nai phát hiện 7 người nước ngoài lao động bất hợp pháp

Ngày 31/1, Đồn công an Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 7 người nước ngoài có dấu hiệu cư trú, lao động trái phép.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài đang làm việc tại một công trường xây dựng nhà xưởng, không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động theo quy định.

Nhóm người nước ngoài làm việc trái phép ở Đồng Nai (Ảnh: CAĐN)

Thời điểm làm việc, đại diện công trường không có mặt. Chỉ huy công trình cho biết, nhóm người nước ngoài mang quốc tịch Bangladesh là công nhân của nhà thầu phụ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm người trên làm việc tại công trường được khoảng 2 tuần. Sự việc được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.