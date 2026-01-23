Đơn hàng tăng mạnh, doanh nghiệp "săn" 35.000 lao động những ngày cuối năm

Nhu cầu nhân lực tăng cao do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tổng nhu cầu tuyển dụng, lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn với hơn 29.000 người; số còn lại là lao động có trình độ chuyên môn, từ công nhân kỹ thuật đến trình độ đại học. Mức thu nhập bình quân khi mới tuyển dụng đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Đầu năm, các doanh nghiệp ở Đồng Nai cần tuyển hơn 29.000 lao động phổ thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều gồm dệt may, giày da, xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí, điện tử. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giày da cần tuyển số lượng lớn, có đơn vị đăng ký nhận cùng lúc hơn 1.000 lao động.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cùng với chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư và các giải pháp tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2026, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động ở mức cao.

Đặc biệt, sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động, cùng định hướng triển khai khu đô thị sân bay và khu thương mại tự do xung quanh sân bay Long Thành, sẽ tạo thêm động lực quan trọng, góp phần làm cho thị trường lao động của tỉnh trở nên sôi động hơn.

Thời gian qua, Đồng Nai đã thu hút nhiều dự án đầu tư có giá trị cao, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, các đơn vị liên quan cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong đào tạo và giải quyết việc làm.

Địa phương đồng thời ban hành các chính sách vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm hỗ trợ người lao động học nghề. Song song đó, cần xây dựng chiến lược và chính sách đãi ngộ ổn định, đủ sức cạnh tranh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại Đồng Nai.

Dự báo trong quý I/2026, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển dụng, đặc biệt là lao động phổ thông do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.