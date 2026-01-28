Đồng Nai sẽ khởi công 14 dự án nhà ở xã hội trong quý I

Ngày 28/1, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quý I năm nay, trên địa bàn tỉnh dự kiến có 14 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) được khởi công xây dựng.

Theo kế hoạch, các dự án khởi công trong 3 tháng đầu năm gồm: Khu nhà ở công nhân (dự án thứ 2) tại xã Nhơn Trạch, do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư; chung cư NƠXH thuộc Dự án Khu dân cư Bàu Xéo tại xã Trảng Bom, do Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Danh sách có thêm chung cư NƠXH thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Nhơn Trạch, do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư; dự án NƠXH tại Khu dân cư Lộc An, do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 làm chủ đầu tư; dự án NƠXH tại xã Phước An, do Công ty TNHH Phát triển nhà Phước Trường Hưng làm chủ đầu tư.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội ở xã Phước An (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Cùng với đó, các dự án khác gồm NƠXH tại phường Long Hưng, do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) làm chủ đầu tư; NƠXH tại phường Phước Tân, do Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư; khu NƠXH ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân, do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư; NƠXH tại khu tái định cư phường Long Bình, do Công ty cổ phần Chương Dương làm chủ đầu tư; dự án NƠXH trên khu đất khoảng 3,5ha tại xã Trảng Bom, do Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng môi trường Khang Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có khu NƠXH tại phường Tân Triều, do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư; khu NƠXH An Phước tại xã An Phước, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam làm chủ đầu tư; NƠXH thuộc Khu dân cư Thái Công - Thuận Lợi tại xã Thuận Lợi, do Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Công làm chủ đầu tư; và khu cư xá công nhân Công ty VIPIC tại phường Hố Nai, do Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam làm chủ đầu tư.

Một dự án nhà ở xã hội ở phường Phước Tân, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đồng loạt khởi công tại nhiều địa phương ngay từ đầu năm không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, mà còn tạo cơ sở để tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn NƠXH trong năm, hướng tới 65.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.