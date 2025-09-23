Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi lén lút về thăm gia đình

Ngày 23/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, Công an xã Hoàn Lão đã bắt giữ đối tượng truy nã Lưu Hải Bằng (SN 1994, trú tại tổ dân phố 5, thuộc xã này).

Bằng là đối tượng liên quan đến vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại xã Hoàn Lão, vào tháng 4 vừa qua.

Đối tượng Bằng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bằng bỏ trốn khỏi địa phương, tạo nhiều vỏ bọc, hạn chế liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Hải Bằng.

Vào ngày 22/9, khi lén lút về thăm gia đình ở xã Hoàn Lão, Bằng bị công an địa phương bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, xử lý theo thẩm quyền.