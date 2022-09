Bắt giữ đối tượng bị truy nã sau khi giết vợ cũ

Ngày 24/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, bắt giữ thành công đối tượng đang bị truy nã Hoàng Phú Lam (34 tuổi, ở TP Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, Lam là đối tượng đang bị Công an TP Hải Phòng truy nã về tội giết người theo Quyết định số 12/QĐ-CSHS, ngày 13/5/2020.

Lam thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 24/10/2019, tại thôn 2, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Lam cầm dao chém vào vùng gáy vợ cũ là chị Hoàng Thị H. (27 tuổi, ở TP Hải Phòng).

Hậu quả, chị H. bị thương tích 13%. Sau đó, đối tượng Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23/9/2022, trong quá trình lẩn trốn, Lam đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện đối tượng Lam đã được bàn giao cho Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.