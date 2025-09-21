Người đàn ông đi làm đồng bất ngờ nhặt được khẩu súng AK-47

Ngày 21/9, tin từ Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận một khẩu súng quân dụng AK-47 từ người dân.

Người giao nộp khẩu súng là ông Nguyễn Văn Phúng (56 tuổi, trú tại thôn Tân Xuân, xã Hiếu Giang).

Ông Phúng bàn giao khẩu súng cho công an (Ảnh: Công an xã Hiếu Giang).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phúng đi làm đồng ở thôn Tân Xuân, bất ngờ nhặt được khẩu súng. Nhận thấy đây là vũ khí quân dụng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ông Phúng nhanh chóng mang đến trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận súng, Công an xã Hiếu Giang đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của ông Phúng.