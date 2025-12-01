Đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt sa lưới

Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội, vừa bắt giữ Đỗ Xuân Thành (55 tuổi, ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội Cướp tài sản. Thành là đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Theo hồ sơ, ngày 12/8, Đỗ Xuân Thành bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đỗ Xuân Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối tượng. Quá trình bỏ trốn, Thành lưu trú tại nhiều tỉnh, thành và thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nội Bài phát hiện đối tượng xuất hiện tại Hà Nội. Ngày 4/12, tổ công tác Công an xã Nội Bài đã bắt giữ Thành tại khu vực phường Láng.

Công an xã Nội Bài đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.