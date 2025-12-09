Cảnh sát tiếp tục xuất hiện tại tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

Chiều 9/12, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện tại một tiệm vàng nổi tiếng ở đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành thuộc tỉnh này.

Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng có mặt tại số nhà 411 đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để thực thi công vụ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng rời đi.

Cảnh sát xuất hiện tại số nhà 411, đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, sáng 31/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để khám xét một số tiệm vàng.

Nhiều ngày sau khi lực lượng công an khám xét, một số tiệm vàng nổi tiếng ở đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành đóng cửa, không có hoạt động kinh doanh.

Cảnh sát xuất hiện tại một tiệm vàng ở Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc nêu trên.