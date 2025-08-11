Công an vận động giám đốc bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã vận động một bị can bị truy nã đặc biệt ra đầu thú.

Đó là bị can Phạm Ngọc Nông (42 tuổi, trú tại phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát Thảo Vy.

Bị can Phạm Ngọc Nông ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019-2022 tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan công an khởi tố bị can Phạm Ngọc Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nông được xác định có hành vi gian dối nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa đảo chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của 3 hộ dân.

Quá trình điều tra vụ án, Nông bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Theo cơ quan công an, Nông có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi. Đối tượng thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Phía Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk kiên trì xác minh, theo dõi và phối hợp với gia đình, người thân để vận động đối tượng ra đầu thú.

Trước sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng tác động đến tư tưởng, nhận thức về hành vi phạm tội, bị can Phạm Ngọc Nông đã đến cơ quan công an đầu thú sau hơn 2 tháng liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành.