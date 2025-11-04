Trinh sát bắt giữ thanh niên trốn lệnh truy nã ở Lâm Đồng

Công an phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Long (19 tuổi, trú tại xã Bắc Ruộng, Lâm Đồng), đối tượng bị truy nã cách đây 5 tháng. Long được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Long bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Gia Bảo).

Trước đó, cuối tháng 5, Nguyễn Văn Long bị Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 2/11, trinh sát nắm bắt thông tin Long đang lẩn trốn tại khu vực dân cư ở phường Đông Gia Nghĩa nên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ ập vào bắt giữ, giao Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.