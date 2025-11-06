Khởi tố và ra lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ

Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, biệt danh Huệ "Như") để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Bị can Đặng Thị Huệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, thời gian qua, Huệ đã rời khỏi nơi cư trú, sử dụng mạng xã hội đăng tải video, bài viết, hội luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin gây hoang mang và kích động chống Nhà nước.

Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của Huệ tại thôn Đông Vinh. Do bị can vắng mặt, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo các tổ chức, cá nhân chống đối có thể lợi dụng vụ việc để bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân được khuyến cáo chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các nội dung sai lệch, kích động, vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước, bôi nhọ tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.