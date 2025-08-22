50 cảnh sát lật tẩy bí mật trong căn chòi giữa rừng keo

Ngày 22/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 192 triệu đồng.

Tụ điểm này do Đặng Hà Vũ (SN 1984, trú xã Việt An, thành phố Đà Nẵng) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức. Địa điểm đặt sới bạc nằm trên một khu vực đồi keo rộng lớn, địa hình phức tạp, rất khó tiếp cận.

Tụ điểm đánh bạc được công an triệt phá (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Địa điểm sới bạc cũng được thay đổi thường xuyên. Các đối tượng tổ chức bố trí lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt chia thành nhiều lớp. Con bạc muốn đến tham gia phải là người quen hoặc được giới thiệu.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, khi đến chơi, các con bạc tập trung tại một địa điểm do các đối tượng tổ chức chỉ định (cách xa vị trí sới bạc) sau đó được trung chuyển vào sới bạc. Hoạt động của sới bạc diễn ra từ khoảng 14h đến 21h. Mỗi ngày sới bạc thu hút từ 20 đến 40 đối tượng tham gia.

Chiều 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm.

Do sới bạc nằm sâu trong rừng keo nên cán bộ, chiến sĩ đã phải băng rừng, di chuyển quãng đường dài, tiếp cận.

Đến 16h30 cùng ngày, các tổ trinh sát đã bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thời điểm bắt quả tang một số đối tượng đã bỏ chạy lên các đồi núi xung quanh để ẩn nấp, tổ công tác lập tức truy đuổi, giữ lại tại hiện trường 18 đối tượng.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định Đặng Hà Vũ sử dụng khu vực rừng keo lá tràm này làm địa điểm đánh bạc, rồi lôi kéo các con bạc đến chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu.

Vũ đã thuê người làm cảnh giới công an và làm xe ôm chở con bạc đến địa điểm đánh bạc. Vũ trả công mỗi người 300.000 đồng/ngày.

Khoảng 14h ngày 20/8, các con bạc đến địa điểm do Vũ chuẩn bị rồi bắt đầu tham gia đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Vũ thu tiền xâu 200.000 đồng/người tham gia đánh bạc/h.

Quá trình tổ chức kiểm tra, Vũ cùng một số đối tượng khác bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra đã chứng minh được 14 đối tượng có hành vi phạm tội.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 192 triệu đồng (trong đó tiền trên chiếu bạc hơn 8,6 triệu đồng, tiền các đối tượng giữ trên người dùng để đánh bạc hơn 184 triệu đồng).