Đôi nam nữ bị nhóm người khống chế lên ô tô, ép đưa tiền

Ngày 21/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Sửu (SN 1997), Hồ Văn Huy (SN 1999), cùng trú xã Thăng An và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007), trú xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng.

Cả ba bị can bị điều tra về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Ba đối tượng bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/8, Sửu, Huy và Thọ đã khống chế, ép buộc H.V.N. (SN 2001, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) và Y.N. (SN 2009, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên ô tô.

Các đối tượng sau đó đã đưa hai nạn nhân từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa.

Tại xã Duy Nghĩa, nhóm đối tượng này đã dùng vũ lực, buộc H.V.N. phải đưa số tiền 27 triệu đồng và chiếm đoạt.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.