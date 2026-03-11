Ba nữ sinh trốn nhà đi làm "việc nhẹ lương cao"

Ngày 11/3, Công an xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời giải cứu 3 nữ sinh khỏi bẫy “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 4h ngày 6/3, chị L.T.B. (37 tuổi, trú tại bản Xiêng Nứa, xã Yên Na) tỉnh dậy không thấy con gái là L.T.K.H. (15 tuổi) ở trong nhà. Sau khi tìm kiếm xung quanh và hỏi han hàng xóm, chị B. mới biết con gái mình đã trốn khỏi nhà cùng 2 bạn học là L.T.P.Y. và V.T.T.N..

Công an làm việc với 3 nữ sinh (Ảnh: Công an Nghệ An).

Lo lắng cho con, chị B. trình báo sự việc lên Công an xã Yên Na. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Na lập tức thành lập tổ công tác để vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua tìm hiểu, công an xác định cả 3 nữ sinh nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của một phụ nữ quen trên mạng xã hội nên đã bắt xe khách ra các tỉnh phía Bắc.

Sau khi xác định chính xác xe khách đang chở các nữ sinh, công an xã đã liên hệ với nhà xe đề nghị tạm dừng hành trình và bàn giao 3 nữ sinh cho cơ quan chức năng gần nhất.

Đến 8h ngày 6/3, tổ công tác Công an xã Yên Na đã đến đón 3 cháu và đưa về trụ sở, động viên, ổn định tâm lý; đồng thời làm rõ sự việc rồi bàn giao cho gia đình quản lý.