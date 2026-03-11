Cho vay tín dụng đen với lãi suất tùy theo nghề nghiệp của con nợ

Ngày 11/3, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Dũng (38 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2023, Dũng tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, hoạt động theo hình thức tự phát.

Trước khi cho vay, Dũng tìm hiểu khả năng tài chính và công việc của từng người, từ đó đưa ra mức lãi suất khác nhau đối với từng khách vay. Người vay không phải viết giấy vay tiền, cũng không cần thế chấp tài sản.

Nguyễn Trọng Dũng (Ảnh: L.N.).

Đến kỳ trả lãi, Dũng gọi điện hoặc nhắn tin nhắc người vay đóng lãi. Việc vay tiền và trả lãi được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2023 đến đầu năm nay, Dũng đã cho nhiều khách vay tổng số tiền 745 triệu đồng, với mức lãi từ 3.333 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất 121,7%-182,5%/năm.

Cơ quan chức năng xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay này là hơn 386 triệu đồng.

Công an xã Thường Tín đang tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi của Nguyễn Trọng Dũng và những người liên quan.