Kẻ đâm chết bảo vệ bệnh viện ở Vĩnh Long bị khởi tố thêm tội danh

Liên quan vụ "Bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong", ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995) để điều tra về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giam để điều tra về tội Giết người liên quan đến vụ việc xảy ra tối 20/12/2025 tại khu vực nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra, lúc 18h50 ngày 20/12/2025, tại khu vực giữ xe của bệnh viện, Tâm thấy xảy ra cãi nhau nên đến can thiệp và phát sinh mâu thuẫn với anh N.A.K. (bảo vệ bệnh viện).

Sau đó, Tâm về nhà lấy dao quay lại bệnh viện tấn công anh K.. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 1h15 ngày 22/12/2025, cảnh sát đã bắt giữ Tâm khi anh ta đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thanh Đức.

Qua giám định, con dao mà Tâm sử dụng gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ có tính sát thương cao nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật được xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.