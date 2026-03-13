Khởi tố người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Bị can Huấn bị khởi tố tội Gây rối trật tự nơi công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 8/3, Huấn cùng bạn gái là chị H.A.T. (SN 2002, trú phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi taxi từ nơi ở của chị T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Sau đó, hai người đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng để đến nhà người quen.

Khoảng 14h30 cùng ngày, khi đang trên đường về, Huấn và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Huấn dùng tay, chân đánh vào vùng mặt chị T., đồng thời túm áo kéo lê nạn nhân trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.