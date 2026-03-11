Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc GFDI vụ huy động gần 4.000 tỷ đồng

Ngày 11/3, Công an thành phố Đà Nẵng đã công khai thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, sau thời gian điều tra, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án xảy ra tại Công ty GFDI.

Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến việc khám xét diễn ra vào ngày 8/11/2024 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can, trong đó có bị can Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc công ty, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về tiến độ, kết quả điều tra, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án liên quan đến Công ty GFDI.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 20/2. Sau thời hạn trên, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, ngày 18/11/2024, bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty, đã bị khởi tố. Công an cáo buộc bị can Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng với sự hỗ trợ của các cấp dưới.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập cho đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.