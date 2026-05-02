Đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng bị bắt giữ

Tối 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn là Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú tại thành phố Cần Thơ) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Hà Tĩnh).

Theo công an, khoảng 12h30 ngày 1/5, Linh vào tiệm vàng ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hỏi mua 2 nhẫn vàng, trị giá khoảng 154 triệu đồng. Sau khi cầm số trang sức này, đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra ngoài.

Dũng và Linh bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện sự việc, chủ tiệm đã đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, Dũng chờ sẵn bên ngoài, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm tấn công chủ tiệm vàng và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, 2 đối tượng bỏ lại xe máy Exciter tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp cùng công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số công an xã lân cận triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Khoảnh khắc người phụ nữ cướp số vàng và bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau 8 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án.

Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bắt xe khách ra Bắc. Bước đầu, đôi nam nữ đã thừa nhận hành vi phạm tội.