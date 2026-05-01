Công an truy tìm người phụ nữ cướp tiệm vàng

Chiều 1/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn truy tìm 2 đối tượng (một nam, một nữ) liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ.

Theo camera ghi lại, khoảng 13h cùng ngày, 2 nghi phạm đến một tiệm vàng tại xã Đức Thọ (trước đây thuộc thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Người phụ nữ đeo khẩu trang đi vào trong tiệm hỏi mua vàng.

Khoảnh khắc người phụ nữ cướp số vàng và bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi cầm một số trang sức để xem, người này bất ngờ bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm vàng đuổi theo nhưng không kịp. Nghi phạm nữ lên xe máy do đồng phạm chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Cơ quan chức năng nhận định sau khi gây án, 2 đối tượng có thể đã di chuyển theo hướng xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Camera ghi lại cảnh 2 đối tượng xuất hiện gần tiệm vàng trước khi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông báo truy tìm, đối tượng nam cao khoảng 1,7m, nặng 65-70kg, mặc áo màu xám, quần dài màu đen và đi giày. Người phụ nữ mặc áo phông màu vàng, quần bò, đeo balô.

Công an kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin để hỗ trợ lực lượng chức năng sớm truy bắt được nghi phạm.