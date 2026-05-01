Thua bạc, nhân viên giao hàng hoang báo bị cướp

Ngày 1/5, Công an xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ hành vi đánh bạc và hoang báo tin giả đối với Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An).

Ngày 30/4, Nguyễn Đình Hảo đến Công an xã Văn Hiến trình báo bị 2 đối tượng lạ mặt cướp tài sản, trong đó có 7,5 triệu đồng anh ta vừa thu của khách hàng nộp cho công ty.

Nguyễn Đình Hảo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Công an xã Văn Hiến phối hợp với Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin trình báo. Quá trình làm việc với công an, Nguyễn Đình Hảo tỏ ra lo lắng, thông tin về vụ việc và đặc điểm nhận dạng 2 tên cướp có nhiều mâu thuẫn, bất thường, không trùng khớp với dấu vết, hiện trường vụ việc.

Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định vụ cướp không có thật. Lúc này, Hảo mới thừa nhận đã tự dàn dựng vụ cướp, tạo hiện trường, dấu vết giả nhằm đánh lừa cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Hảo, anh ta là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh. Ngày 30/4, sau khi thu số tiền 7,5 triệu đồng của khách hàng, Hảo dùng để đánh bạc trực tuyến nhưng thua sạch. Không còn tiền để hoàn trả cho công ty, Hảo nảy sinh ý định dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan công an về việc bị cướp.