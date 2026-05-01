Bắt hai tên cướp giật túi xách của phụ nữ ở Phú Quốc

Ngày 1/5, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết (cùng 22 tuổi, cư trú tại Phú Quốc) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Theo công an, vào khoảng 7h ngày 16/4, do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Nhựt Huy rủ Lưu Quang Triết đi tìm mục tiêu để cướp giật. Triết điều khiển xe mô tô chở Huy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực, hướng từ khu phố 2 về khu phố 4, phường Dương Đông. Khi đến khu vực gần vòng xoay sân bay cũ, các đối tượng phát hiện chị H. (42 tuổi, ngụ tại địa phương) đang điều khiển xe máy một mình, có đeo một túi xách màu nâu. Huy lập tức ra tín hiệu để Triết tăng ga áp sát.

Trong lúc áp sát, Huy ra tay giật mạnh túi xách khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Bị can Lưu Quang Triết (bên trái) và Nguyễn Nhựt Huy (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 16 ProMax, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Số tiền trên cả 2 chia nhau tiêu xài, riêng chiếc điện thoại đắt tiền Huy giữ lại để sử dụng.

Đến 18h cùng ngày, Công an đặc khu Phú Quốc đã bắt được Huy và Triết.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định